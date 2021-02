Cinco novos casos registados nos Açores

Os Açores registaram nas últimas 24 horas cinco casos da covid-19, resultantes de 1.180 análises, sendo três na ilha de São Miguel e dois no Pico, anunciou hoje a Autoridade de Saúde. No caso especifico de São Miguel, dois casos foram diagnosticados em Rabo de Peixe, em transmissão comunitária, e um na freguesia dos Fenais da Ajuda, sendo este último referente a um viajante que testou positivo ao sexto dia.

No Pico, ambos os casos estão ligados a cadeia de transmissão ativa naquela ilha, sendo um concelho da Madalena e outro do concelho de São Roque. De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde, cinco pessoas recuperaram da doença, todas em São Miguel, sendo quatro em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, e uma em São Pedro, concelho de Ponta Delgada, enquanto o número de internados manteve-se: um em Ponta Delgada e outro em Angra do Heroísmo, estando este último em cuidados intensivos.

O número de vigilâncias ativas é hoje de 944, mantendo-se a cadeia de transmissão no Pico, sendo que os Açores somam 79 casos, 64 em São Miguel, oito no Pico, cinco na Terceira, um no Faial e um em Santa Maria. Desde o início da pandemia foram diagnosticados 3.828 casos, recuperaram da doença 3.615 doentes, faleceram 29, saíram da região 67 e 38 comprovaram cura de anterior infeção.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 15.897 pessoas dos 796.339 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.