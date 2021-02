GNR encerra festa ilegal com 17 pessoas em Rio Maior

A GNR encerrou uma festa ilegal com 17 pessoas que decorria num antigo estabelecimento em Rio Maior, distrito de Santarém, informou hoje o comando territorial local. Em comunicado de imprensa, o Comando Territorial de Santarém da GNR afirma que "através do posto territorial de Rio Maior" encerrou a festa ilegal que decorria na sexta-feira naquele concelho, "na sequência de uma denúncia".

"Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não respeitavam o dever geral de recolhimento domiciliário", refere o texto enviado às redações.

A GNR adianta ainda que foram identificadas 17 pessoas, posteriormente "encaminhadas para os respetivos domicílios". "Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação", acrescenta a GNR A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Santarém, segundo aquela força policial.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 15.897 pessoas dos 796.339 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.