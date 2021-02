Profissionais de segurança lutam por manter lugares gratuitos nos parques do Aeroporto da Madeira

Os profissionais de segurança dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal têm prevista para esta sexta-feira, dia 19, uma acção conjunta no sentido de obter da ANA a disponibilização gratuita de lugares de estacionamento nos parques para todos os profissionais de segurança nos parques que sempre até aqui têm utilizado.

De acordo com nota que junta Associação Sindical dos Profissionais da Inspecção Tributária e Aduaneira (APIT/AT), e as estruturas representativas dos Profissionais da PSP (ASPP/PSP), dos Inspetores do SEF (SCIF/SEF) e dos Profissionais da GNR (APG/GNR), foi demonstrada a intenção, por parte da ANA, de cobrar avença dos parques de estacionamento, até agora de “cortesia”, a partir 1 de Março.

"Os profissionais têm sido informados pela entidade gestora dos parques de estacionamento quando se deslocam junto da mesma para proceder às renovações das avenças, de que estas só serão renovadas de forma gratuita até fevereiro ou junho de 2021, passando a ser pagas a partir dessa data", refere o comunicado enviado à comunicação social.

Por esse motivo, as várias estruturas representativas dos profissionais pretendem um entendimento, por forma a assegurar " os interesses das partes, garantindo condições para o cumprimento das funções de segurança do estado e da cadeia logística".

" A ANA/VINCI não pode sobrepor o interesse comercial de umas dezenas de lugares à sua obrigação de facultar condições para o exercício eficaz e seguro de funções de segurança das funções de segurança da sociedade e da cadeia logística no aeroporto", entendem.

No entender dos Sindicatos e estruturas representativas "esta atitude por parte da ANA/VINCI, mais do que um incumprimento das suas obrigações contratuais, revela falta de respeito pelo profissionalismo de quem garante a segurança daquelas infraestruturas num contexto de escassez de recursos humanos que todos conhecem e reconhecem".