Altice Portugal reforça apoio à GNR

A Altice Portugal volta a aliar-se à Guarda Nacional Republicana para dotar todos os comandos territoriais desta força de segurança com os equipamentos e serviços de dados necessários para que milhares de idosos em todo o país possam manter-se próximos das suas famílias.

Numa altura em que as pessoas devem manter-se em casa, a Altice Portugal vai colocar à disposição da GNR tablets e cartões de dados móveis que permitirão encurtar distâncias e promover o contacto, através de videochamadas, entre idosos que vivem sozinhos ou isolados e as suas famílias, no âmbito do programa 65 Longe+Perto da GNR.

É com grande orgulho que voltamos a colaborar com GNR e com o trabalho que desenvolve em prol da sociedade, uma vez mais para uma iniciativa de Proximidade, um valor que defendemos e praticamos diariamente na Altice Portugal, e que nesta fase ganha contornos ainda mais importantes", refere o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, salientando que a tecnologia deve estar ao serviço de causas, de pessoas, e da humanidade.