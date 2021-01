Acidente com autocarro provoca 21 mortos e 33 feridos no Brasil

Um acidente com um autocarro na cidade de Guaratuba, no litoral do estado brasileiro do Paraná, provocou 21 mortos hoje de manhã, informou o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas.

Segundo a polícia brasileira, outras 33 pessoas que estavam no autocarro ficaram feridas, mas foram socorridas. De entre as vítimas, pelo menos sete estavam em estado grave e seis com ferimentos moderados e outras 20 apresentaram ferimentos leves.

Os feridos foram socorridos por ambulâncias e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina. Os feridos moderados e graves foram encaminhados para Curitiba e Joinville.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu num trecho de uma rodovia federal, a BR-376, conhecido como Curva da Santa, por volta das 08:30 (hora de Brasília).

As autoridades também informaram que o autocarro levava turistas da cidade de Ananindeua, no estado do Pará, e tinha como destino a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Pelo menos 54 passageiros e dois motoristas estavam no veículo.

O capitão do Corpo de Bombeiros Ícaro Grenert, que participou nos resgates, de acordo com o portal de notícias G1, disse que o autocarro saiu sozinho da via, sem chocar com outro veículo.

"A gente não tem como falar se foi uma falha mecânica ou o que aconteceu. Ele [autocarro] caiu na ribanceira. Felizmente ele não caiu rio abaixo, que dá pelo menos 50 metros, então esse número de óbitos seria bem mais significativo", concluiu o bombeiro.