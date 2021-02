Educadora na Escola de Santo Amaro testa positivo e coloca 10 alunos em isolamento

Uma educadora da sala de transição do edifício 2 da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santo Amaro - Santo António testou positivo à covid-19, motivando o isolamento de 10 crianças.

A informação, que foi divulgada através das redes sociais pela direcção da escola a 3, de Janeiro, dá conta de que estas crianças precisam manter vigilância activa e ficarão em isolamento profilático nas suas casas, até dia 9 de Fevereiro.

Sabe o DIÁRIO que existem outros funcionários deste estabelecimento de ensino que também se encontram a cumprir isolamento, ao que tudo indica, motivado pela detecção deste caso positivo.

A referência a este caso ainda não consta da informação da Secretaria Regional de Educação, habitualmente disponibilizada no seu site e que dá conta dos casos registados nos estabelecimentos de ensino da Região.