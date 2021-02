Instalações e terreno da insolvente Santagro colocados em leilão

As antigas instalações e o vasto terreno da Santagro, no Santo da Serra, foram colocados hoje à venda, em leilão público, no site da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. São aceites propostas a partir de 294 mil euros de forma condicional, embora o valor mínimo para adjudicação seja de meio milhão de euros.

A empresa de produção agro-pecuária e transformação de carnes encerrou portas em 2015 e foi declarada insolvente em Janeiro de 2016. Entre os seus credores, além dos trabalhadores e algumas empresas, estão várias entidades públicas, como o Centro de Abate da Região (CARAM), a Empresa de Electricidade da Madeira e a Autoridade Tributária. Para pagar dívidas, o património móvel (viaturas, máquinas, equipamentos, etc.) foi a leilão em 2018. Agora o administrador judicial Leonel Calheiros Santos coloca à venda o bem mais valioso da massa insolvente, o património imobiliário.

Há divergência nos registos das áreas dos terrenos, o que pode constituir um desincentivo à compra. Na Conservatória do Registo Predial as várias parcelas do imóvel somam 133.991 metros quadrados, mas nas cadernetas prediais constam 196.295metros quadrados. O vasto terreno tinha sido comprado pela Santagro a Aníbal Leça Pereira em 1975.