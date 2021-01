Mais 147 alunos em isolamento e sete infectados nas escolas da Madeira

O Governo Regional contabiliza sete novos casos positivos nas escolas da Madeira, num dia em que mais 147 alunos entram em isolamento profiláctico por terem contactado com pessoas infectadas com a doença covid-19.

Dos sete positivos, seis são alunos e um docente, com destaque para o facto que grande parte das crianças que a partir de hoje foram encaminhadas para casa frequentarem infantários e estabelecimentos da pré-escolar com 1.º ciclo, de acordo com a mais recenete actualizaçao da Secretaria Regional de Educação.

O caso com maior amplitude, ocorreu no Centro Infantil Maria Eugénia Canavial, onde uma funcionária testou positivo e duas crianças tiveram contacto directo com casos positivos, fora do contexto escolar. Na sequência, três salas (57 crianças) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, um aluno e uma educadora também tiveram contacto directo com casos positivos, fora do contexto escolar. Na sequência, uma turma (20 alunos) inicia o regime de aulas não presencial, refere a Secretaria Regional de Educação no último balanço realizado esta quarta-feira.

Também na EB1/PE Eng. Luís Santos Costa, um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) e um docente iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

O mesmo ocorreu em outros dois infantários do Funchal. A Creche e Jardim de Infância ‘O Canto dos Reguilas’, devido a contacto directo de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (20 alunos), uma educadora e duas auxiliares iniciam isolamento profiláctico, informou aquela tutela do Governo Regional.

Já no Infantário “O Planeta das Crianças”, foi detectado um contacto directo de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, levando ao isolamento de duas salas (28 crianças).