PJ cabo-verdiana apreende 413 quilos de canábis em operação na ilha de Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana desmantelou três parcelas agrícolas de cultivo de canábis no interior da ilha de Santiago, numa operação que resultou na apreensão de cerca de 413 quilogramas da droga e uma viatura.

Num comunicado, a PJ adiantou que a operação foi realizada na madrugada de hoje, no concelho de São Salvador do Mundo, no âmbito de ações de prevenção e combate ao tráfico interno de droga, tendo contado com a colaboração da Polícia Nacional.

A intervenção foi executada pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada, na sequência de investigações em curso e no cumprimento de mandados de busca emitidos pelo tribunal.

As parcelas agrícolas localizavam-se na zona de Picos Acima, onde, segundo a PJ, foi identificado o cultivo de canábis em larga escala.

Do total apreendido, cerca de 6,1 quilogramas encontravam-se já preparados para distribuição e consumo.

Durante a operação foi ainda apreendida uma viatura ligeira, existindo suspeitas de que o seu proprietário possa estar ligado às plantações.

As autoridades referem que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo cultivo e apurar eventuais ligações a redes de tráfico de droga.