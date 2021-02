87 alunos regressaram às escolas da Madeira e 79 ficam em confinamento a partir de hoje

Nas escolas da Região, quatro turmas, num total de 79 alunos/crianças, entraram hoje em confinamento e cinco turmas/salas, no total de 87 alunos/crianças regressaram ao regime presencial.

De acordo com os dados actualizados pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), relativamente à COVID-19 nos estabelecimentos de ensino, para estas situações de confinamento concorreram sete alunos que testaram positivo e o contacto de dois outros alunos com casos positivos fora do contexto escolar.

De acordo com a SRE, dos sete casos positivos, cinco foram registados na EB1/PE da Achada. Na Escola Profissional do Atlântico um aluno testou positivo. "Na sequência, uma turma (18 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde". O sétimo caso positivo trata-se de um aluno da Escola Profissional Francisco Fernandes. "Na sequência, uma turma (20 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde", refere a SRE.

No Externato da Apresentação de Maria, devido ao contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (21 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde, o mesmo acontecendo na EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, o que leva a que uma turma de 20 alunos passe ao regime de aulas não presencial.

A SRE salienta que além dos 87 alunos que hoje regressaram ao regime presencial de aulas, também regressaram três docentes, uma educadora e um assistente operacional.

"Assim, após a interrupção letiva do Carnaval, no total, registou-se o regresso de 1 147 alunos, 56 educadoras/docentes e 45 não docentes, nos diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da RAM", sublinha a SRE.