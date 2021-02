Uma manhã tranquila na estrada, com pouca pressão a poucos minutos das 8 horas. Quase que não há filas e as poucas que se geram são momentâneas nas saídas principais da via rápida ou nos semáforos já nas artérias no Funchal. A excepção hoje é em Câmara de Lobos, que apresenta algum congestionamento.

As saídas no nó da Pestana Júnior e nos Viveiros concentram mais carros, menos do que o habitual para uma sexta-feira em Fevereiro, não fossem estes tempos de pandemia. Junto à descida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça também deverá encontrar alguma concentração de viaturas, nada de extraordinário.