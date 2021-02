João Loureiro devia viajar em avião onde foram encontrados 500 quilos de droga

O filho de Valentim Loureiro, João Loureiro, deveria ter viajado num avião privado com destino a Portugal, no passado dia 10 de Fevereiro. No entanto, foram encontrados 500 quilos de cocaína na aeronave que saía da Baía, no Brasil.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias, diz que já viajou no mesmo avião e garante ser alheio a toda esta situação e garante que está à espera de ser ouvido pelas autoridades brasileiras.

Segundo o canal de informação português, a droga foi encontrada, esta terça-feira, durante uma inspecção que agentes da Polícia Federal fizeram ao avião, que se encontrava na pista do Aeroporto Internacional de Salvador.

O avião pertence a uma empresa privada de transporte aéreo.