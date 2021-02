Apreendidos 100 quilos de droga a bordo de cargueiro na costa portuguesa

A Polícia Judiciária, em colaboração com a Marinha e a Força Aérea Portuguesa, interceptou um navio cargueiro que se encontrava a navegar ao largo da costa portuguesa. Nessa operação de combate ao tráfico de estupefacientes foram apreendidos cerca de 100 kg de cocaína.

Além disso, foi ainda detido um homem de 26 anos, natural de um país da América Latina. "O suspeito e a droga seguiam clandestinamente no interior da embarcação sem o conhecimento do capitão do navio", explica a Polícia Judiciária, através de comunicado.

As autoridades explicam ainda que o homem pretendia lançar a droga para o mar, em determinado ponto da rota do navio. O produto estupefaciente estaria envolto em sacos à prova de água, equipados com aparelhos de geolocalização e com boias de flutuação. Seria posteriormente recolhido por cúmplices da mesma organização criminosa.

O detido será presente às Autoridades Judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Esta operação contou com a cooperação e apoio da Drug Enforcement Administration (DEA), dos E.U.A., e do Maritime Analisys and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N).