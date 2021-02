Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 18 de Fevereiro

8

A Madeira registou, esta quinta-feira, mais oito casos positivos detectados entre elementos da comunidade escolar. Em causa estão sete estudantes e uma auxiliar que testaram positivo à covid-19.





704

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, por unanimidade, a atribuição de bolsas de estudo a 704 alunos, tendo ficado abrangidos, nesta primeira fase, todos os jovens que concorreram e que estavam dentro do IAS, que está indexado ao rendimento per capita de 439 euros.





22%

Segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativa ao sistema E-factura, que serviu de base para a análise à informação fiscal hoje divulgada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira sobre o impacto da pandemia em 2020 na Madeira, a Região facturou menos 21,9% entre Março e Novembro do que no ano anterior.





60

A Ponta do Sol tem, actualmente, 60 nómadas digitais a viver e a trabalhar no concelho, mas a Região conta já com mais de 250 trabalhadores remotos.





60%

A Madeira ficou mais verde com a pandemia, o nível de poluição de NO2 no Funchal sofreu uma redução assinalável sobretudo entre meados de Março e meados de Maio, tendo os valores do dióxido de azoto caído cerca de 60%.