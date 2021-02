Há 15 anos, os jovens da Região desconheciam as conquistas da Autonomia

A 18 de Fevereiro de 2006, a edição impressa do DIÁRIO publicava um trabalho para assinalar os 30 anos da Autonomia da Região. Nessa reportagem, foram entrevistados vários jovens estudantes da Madeira que mostraram confundir Autonomia com Independência "sem fazerem qualquer distinção entre uma e outra. Estes alunos mostraram-se mais reticentes relativamente à autonomia, possivelmente por pensarem em separação", explicava a reportagem.

"A autonomia política e administrativa da Madeira é algo desconhecido pela maior parte dos alunos dos estabelecimentos de ensino regionais, sendo que muitos se queixam da temática não ser abordada nas aulas.", acrescentava o trabalho publicado no dia.

Há 15 anos era também notícia a trasladação da Irmã Lúcia para Fátima, uma cerimónia que seria acompanhada de perto pelo então bispo do Funchal, D. Teodoro Faria.

Regiões querem ser ouvidas sobre a UE e, num artigo de opinião, João Isidoro culpava Jacinto Serrão dos males do PS, foram outros dois temas que tiveram honra de primeira página a 18 de Fevereiro de 2006, assim como o facto da tabela de preços do Teatro Municipal ter levado os 'Artistas' a cancelar um concerto marcado e as derrotas da Madeira e de Portugal no torneio de Sub-20 em futebol.

O DIÁRIO noticiava ainda que a empresa de Luigi Valle recebeu 3 milhões da UE, tinha subalugado a fábrica subsidiada como um armazém e que o padre Carlos Gabriel acusava os novos dirigentes do Fórum Português de oportunismo.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 18 de Fevereiro de 2006 e recorde estas notícias.