ADC Ponta do Pargo 'arruma' época nacional com um jogo

Já foi encontrada a melhor solução para a formação da ADC Ponta do Pargo em relação à sua prestação no Campeonato Nacional da I Divisão feminina em ténis de mesa 2020/2021, que passa pela colectividade madeirense participar apenas na eliminatória do play-out final, onde se luta pela manutenção no escalão principal da modalidade.

Uma decisão acordada entre a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e o clube madeirense, e que em muito se deve às medidas tomadas pelo Governo Regional da Madeira, no que concerne ao desporto amador com presença em provas nacionais, em relação à pandemia da Covid-19.

Assim sendo o clube da Calheta fica dispensada de participar na primeira fase do campeonato nacional, entrando apenas na fase do play-out onde luta pela permanência no Nacional da I Divisão.

Deixamos aqui a nota publicada pela FPTM no seu site oficial, em relação a esta decisão.

"Considerando que a competição em referencia irá iniciar a 2º volta sem que o clube ADC Ponta do Pargo tenho realizado algum encontro, não se perspectivando data para que as equipas da Região Autónoma da Madeira tenham autorização das autoridades locais para regressar à competição e que qualquer acerto do calendário desta competição será impossível de materializar sem implicar um elevado numero de jornadas em modelo concentrado, com todas as implicações financeiras e desportivas que tal acarreta, a FPTM apresenta a solução que considera a mais justa no actual quadro:

1) A Federação Portuguesa Ténis de Mesa, a Associação de Ténis de Mesa da Madeira e o clube ADC Ponta do Pargo acordam que pelos motivos acima descritos o clube fica dispensado de competir do Campeonato Nacional da 1.ª divisão feminina de 2020/2021.

2) A FPTM não aplica, excecionalmente, os pontos A 1.10 e A 1.11 do Regulamento Geral, isentando o clube de possíveis procedimentos disciplinares.

3) A FPTM atribui de imediato o 8.º lugar na tabela classificativa ao ADC Ponta do Pargo, com direito a participar no Play-out da competição.

4) As jogadoras inscritas pelo clube na corrente época ficam livres de se inscreverem noutro clube que participe na mesma competição, desde que o façam até às 24h da próxima sexta-feira, dia 19 de fevereiro, podendo ser de imediato utilizadas na jornada do dia seguinte, mantendo-se, no entanto, vinculadas exclusivamente ao ADC Ponta do Pargo para participar no Play-out. Para serem elegíveis para disputar o Play-off da competição as atletas deverão disputar todos os encontros referentes à 2.ª volta da competição menos um.

Para além dos normais procedimentos de inscrição da FPTM, as atletas deverão fazer chegar à Federação uma declaração unipessoal assinada por cada uma delas, devidamente identificadas com o nº de filiação e de cartão de cidadão ou equivalente, informando que … “pretendem competir pelo clube xxxxxx durante a Fase Inicial e Fase Final no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de 2020/2021 mantendo, no entanto, a sua ligação contratual com o clube ADC Ponta do Pargo para as restantes competições em que o clube participe na época em curso”, pode ler-se no comunicado publicado.



A FPTM lamenta ainda profundamente esta situação e agradece a colaboração de todos os envolvidos, nomeadamente o Exmo. Sr. Presidente da ATM Madeira, Paulo Melim, e o Exmo. Sr. Presidente da ADC Ponta do Pargo Gilberto Garrido, para que esta solução fosse encontrada que assim permitirá que:

1) A competição em referência se continue a realizar sem mais disrupções

2) Que as atletas inscritas pelo clube mantenham o seu direito de continuar a competir na época em curso, se assim o desejarem ", conclui ainda a nota.

"Queremos sempre jogar, mas há que fazê-lo em segurança e em perfeitas condições"

Gilberto Garrido, presidente da ADC Ponta do Pargo aceita a decisão que foi tomada, apesar de mostrar que o clube, as atletas, treinadores e dirigentes sempre quiseram estar em competição.

"Aceitamos toda esta decisão, em prol da segurança de todos, e numa altura em que não se avizinhava outra solução para regressar à modalidade. O nosso objectivo principal é competir, mas há que fazê-lo em segurança e em perfeitas condições", adiantou o presidente.

Quanto ao futuro, Gilberto Garrido admitiu que o compromisso com toda a equipa se mantém e que "vamos continuar a trabalhar de forma a podermos estar em boas condições para disputar o play-out, marcado para Abril e Maio".

O presidente da ADC Ponta do Pargo alertou ainda que o, mesmo play-out, pode vir a não ser disputado, "já que a competição a nível da II Divisão nacional feminina está parada e, em caso que não regresse à normalidade, poderá colocar o play-out em jogo, o que a acontecer o clube madeirense permanecera assim na I Divisão Nacional".