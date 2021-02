Nova Zelândia põe fim a confinamento em Auckland

O Governo da Nova Zelândia decidiu pôr fim ao confinamento na cidade de Auckland a partir da meia-noite de hoje, após as autoridades terem concluído que um surto de covid-19 detetado na localidade está sob controlo.

"É uma boa notícia", disse a primeira-ministra neozelandeza, Jacinda Ardern.

O confinamento na maior cidade do país, com quase dois milhões de habitantes, foi decretado no domingo, depois de terem sido diagnosticados três casos na mesma família, mãe, pai e a filha de 13 anos.

Os testes mostraram que a família foi infetada com a variante encontrada pela primeira vez no Reino Unido, considerada mais contagiosa.

A mãe trabalha numa empresa de lavandaria que presta serviços a companhias aéreas, mas até agora não foi demonstrada qualquer ligação a passageiros infetados, segundo as autoridades sanitárias.

A decisão de pôr fim ao confinamento - o primeiro em seis meses, num país que tem até agora conseguido praticamente erradicar a pandemia - ocorreu após as autoridades informarem que o surto tinha aumentado para um total de seis casos.

A primeira-ministra neozelandesa explicou no entanto que os novos casos eram de esperar, já que envolviam contactos estreitos: um colega da escola secundária frequentada pela jovem infetada e dois membros da família do colega de turma.

Na terça-feira, os laboratórios do país processaram mais de 17.000 testes individuais, informaram as autoridades, que também testaram amostras de águas residuais, com resultado negativo.

"O que isto nos diz é que não temos um surto generalizado, mas sim uma pequena cadeia de transmissão que é controlável pelos nossos procedimentos normais de rastreio e teste de contactos", disse Ardern.

A maioria dos habitantes de Auckland poderá voltar ao trabalho e à escola a partir de quinta-feira, mantendo-se no entanto algumas restrições até pelo menos segunda-feira.

A Nova Zelândia registou vários casos de covid-19 há três semanas, pondo fim a mais de dois meses sem casos de contaminação.

Desde o início da pandemia, o país totalizou menos de dois mil casos de infeções com o novo coronavírus, além de 25 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.