Aeroporto da Madeira não deverá ser usado como escala entre o continente e o exterior

O presidente do Governo Regional rejeita a possibilidade de o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano poder vir a ser utilizado por portugueses do continente para contornar a lei que dificulta ou mesmo impede, a saída para o exterior.

Confrontado com a possibilidade da Madeira servir de ‘ponte aérea’, “isso não vai acontecer” foi a resposta de Miguel Albuquerque. Ainda assim, mesmo que haja quem opte por esta estratégia, aproveitando o facto de não haver restrições no movimento aéreo entre países estrangeiros e a Madeira – o mesmo em relação aos Açores – Albuquerque reitera: “Não posso é ter os aeroportos fechados”.

Neste particular enaltece o cuidado do Governo da República em manter os corredores aéreos internacionais abertos para as Regiões Autónomas, já que no caso da Madeira “corríamos o risco de ficar com o Porto Santo isolado” ao lembrar que o avião que faz a operação inter-ilhas também vai a Canárias.