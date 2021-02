CDS lança voto de congratulação ao Dia Mundial da Rádio

O grupo parlamentar do CDS Madeira lança um voto de congratulção, esta sexta-feira, ao Dia Mundial da Rádio que se celebra este sábado.

O Dia Mundial da Rádio foi instituído a 13 de Fevereiro porque, lembra o partido madeirense através de comunicado enviado para a redacção, "a escolha desta data prende-se com o facto de ter sido neste dia, em 1946, que foi emitido, pela primeira vez, pela United Nations Radio, um programa para seis países em simultâneo. A data foi, então, declarada em 2011 pela UNESCO e esta efeméride passou a ser celebrada em todo o mundo".

Os deputados centristas sublinham a importância e o poder da rádio, que para o partido são confirmados pela "quantidade de pessoas que priorizam a rádio". A rádio é "veículo que informa, transforma e une as sociedades, que atinge as maiores audiências, adaptando-se sempre às novas tecnologias e tendo como papel central a informação e a inspiração".

Mesmo após o aparecimento da televisão, a rádio manteve-se firme. Lembram os centristas que desde a primeira transmissão, no início do século XX mas também na actualidade, uma era de evolução rápida dos media, o meio de comunicação com maior audiência no mundo tem-se reinventado constantemente e, mesmo com morte anunciada inúmeras vezes, tem seguido segue firme no seu papel de informar e entreter os ouvintes.

"É uma plataforma extremamente vantajosa para a população, seja como ferramenta de apoio ao debate e comunicação, bem como de promoção cultural ou, até mesmo, em casos de emergência social. Neste último, revelando-se um meio indelével de combate à desinformação e ao alarmismo social. É, também, um meio essencial para divulgar artistas, novos talentos, factos e histórias", consideram os deputados, acrescentando: "A rádio informa na hora, e esta é uma das suas características mais positivas e apreciadas pela população".

Consciencializar o público da importância da rádio é peremptório, bem como sensibilizar os decisores políticos para disponibilizarem informação através deste meio de comunicação e promoverem a cooperação internacional entre as emissoras.

Sabe-se que o Dia Mundial da Rádio é um dos dias internacionais mais populares proclamados pelas Nações Unidas. As edições dos últimos anos, dedicadas a questões como Igualdade de Gênero (2014), Juventude (2015), Desporto (2018), Diversidade (2020), prenderam o público e centenas de estações de rádio espalhadas pelo mundo, participaram do evento. Este ano, com certeza, não será exceção.

'Novo Mundo, Nova Rádio' é o tema já divulgado pela UNESCO para 2021, escolhido para elevar o meio de comunicação que teve crescimento durante a pandemia do coronavírus que assolou o mundo. A edição deste ano divide-se em três subtemas: Evolução - referente à resiliência da rádio e à sua sustentabilidade; Inovação – tendo em conta que a rádio teve que se adaptar às novas tecnologias para poder permanecer como meio de comunicação preferido, acessível em todos os lugares e para todos; E, por fim, Conexão – destacando assim, os serviços da rádio para a nossa sociedade (desastres naturais, crises socioeconómicas, epidemias, etc.)

Pela celebração desta efeméride, Audrey Azoulay, Diretora Geral da UNESCO, deixa uma mensagem onde exorta para a continuidade deste meio de comunicação que considera ser um meio humanista universal, vetor da liberdade. Reforça ainda que, sem a rádio, o direito à informação e à liberdade de expressão e, com eles, as liberdades fundamentais seriam fragilizadas, assim como a diversidade cultural.

"Também na Região Autónoma da Madeira, a rádio tem um papel preponderante. Mais ainda num contexto de estado de emergência pela COVID-19, o papel de eminente serviço público prestado pelas rádios regionais na informação e esclarecimento à população, garante o acesso dos cidadãos a informação essencial sobre a evolução da situação, procedimentos de segurança, formas de prevenção e os comportamentos recomendados", salienta o grupo parlamentar. Por isso, enealtece o

que diz ser um "relevante contributo que as estações de rádio regionais prestam às comunidades locais, sendo que em algumas delas, a rádio é o único meio difusor de notícias e de informações de interesse geral".

"Assim, face ao exposto e no âmbito das suas competências estatutárias e regimentais, a Assembleia Legislativa da Madeira, legítima representante dos cidadãos da Madeira e do Porto Santo, aprova um Voto de Congratulação pela Comemoração do Dia Mundial da Rádio, elevando este meio de comunicação que promove a divulgação de projectos de caráter informativo, social, económico, cultural e desportivo, potenciando assim, o exercício de uma cidadania ativa e informada", concluem os centristas.