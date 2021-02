A Pink Real Estate disponibiliza aos seus clientes vários tipos de serviços, desde a mediação, passando pela gestão de imóveis até à própria (re)construção.

Dos serviços ao dispor, destacamos alguns, nomeadamente Gestão de Alojamento Local, Gestão de Arrendamentos, Gestão de Propriedades, e Construção.



ALOJAMENTO LOCAL



Transforme a sua propriedade em Alojamento Local. Podemos ajudá-lo em todo o processo, lidar com toda a burocracia e não desistir até ver o seu rendimento crescer, junte-se a nós, seja nosso parceiro de negócios. Confie-nos o seu imóvel e obterá a receita que pretende, investindo.

A Pink Real Estate tem soluções em todas as áreas de negócios, venha ver o que fazemos por si!



ARRENDAMENTO



Procura a máxima rentabilidade do seu imóvel?

Os nossos planos de Arrendamento são dirigidos aos proprietários mais exigentes, que pretendem assegurar a máxima eficácia do seu negócio, não descurando a segurança do mesmo.

Procedemos à cuidadosa seleção dos inquilinos e asseguramos o cumprimento das obrigações legais e fiscais, bem como outras tarefas inerentes ao arrendamento.

Confie numa equipa experiente e com extenso conhecimento do mercado imobiliário. Aposte num negócio livre de preocupações.



GESTÃO DE PROPRIEDADES



Para proprietários que procuram a melhor solução de rentabilidade e segurança para o seu imóvel, a Pink Real Estate presta um serviço de Gestão de Propriedade de qualidade com competência e confiança, fortemente focada nas necessidades e expectativas dos Clientes.



CONSTRUÇÃO



Pretende construir a sua moradia de sonho? Pretende renovar o seu imóvel, tornando-o mais moderno e atraente? Dispõe de algum imóvel para vender ou arrendar e pretende valorizá-lo?

O conceito de home staging visa valorizar o produto em si, neste caso o imóvel. É colocar a casa como personagem principal e recriar o ambiente ideal para a comercialização. O objetivo é melhorar o produto de forma a que seja mais atrativo para o mercado, de forma a que as pessoas que andam à procura de casa consigam visualizar o espaço e se imaginem a viver ali.

Desde a construção de raíz à reconstrução, dispomos de uma equipa especializada que poderá tornar o seu imóvel num sonho.

Pink Real Estate

Morada: Rua João Tavira 55

www.pinkrealestate.pt

Telm: +351 912 349 650

Telf: +351 291 759 177