Carro furtado encontrado a meio da estrada

Um automóvel que tinha sido furtado no último fim-de-semana, no Pico dos Barcelos, no Funchal, foi encontrado no Pilar a meio da estrada.

Segundo foi possível apurar, o Renault foi encontrado a meio do caminho sem ninguém no interior, o que causou alguma estranheza.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.