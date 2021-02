Melhoria gradual do estado do tempo ao longo do dia na Madeira

A previsão do estado do tempo para este domingo, 7 de Fevereiro de 2021, na Madeira aponta para céu geralmente muito nublado e aguaceiros fracos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, tornando-se moderado a forte (até 40 km/h) de oeste a partir da tarde.

Deverá ocorrer uma pequena subida de temperatura.

Já especificamente para a zona do Funchal, a mesma previsão de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, mas aqui o vento em geral fraco (até 20 km/h) predominando de oeste, devendo registar-se uma pequena subida de temperatura máxima.

No mar da costa Norte, prevê o IPMA que as ondas de noroeste terão 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, enquanto que na costa Sul as ondas de sudoeste terão no máximo 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.