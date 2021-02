Taxistas satisfeitos com isenção da taxa, mas pedem mais apoios

Os taxistas estão satisfeitos com a isenção das taxas a aplicar ao controlo metrológico de taxímetros, uma medida que será aprovada esta quinta-feira em conselho de governo, como o DIÁRIO conta na edição impressa de hoje.

Quem o garante que a notícia foi bem acolhida pelo sector, é o representante da AITRAM (Associação dos Industriais do Táxi na RAM): "É uma boa medida, todos os apoios são bem recebidos e agradecemos tanto ao GR como aos municípios, que neste momento estão a ajudar esta classe". Explicando que a decisão do GR surge pelo segundo ano consecutivo e permite uma poupança anual de cerca de 47 euros (valor de 2019, último ano cobrado) por táxi. Apesar de agradado, António Loreto pede mais medidas de apoio.

Entre elas, a inspecção a que os carros estão sujeitos a cada seis meses deixar de ser obrigatória, uma vez que estes "não rodam".

"A AITRAM congratula-se com a medida do GR em isentar o pagamento das taxas, uma vez que os táxis estão parados, não estão a trabalhar. Esperemos que sejam tomadas mais medidas de apoio a estes industriais, que estão a passar por muitas dificuldades. Mesmo sem trabalhar têm de manter os compromissos com o fisco e com a segurança social. Sem trabalhar é muito difícil".

A metrologia é a ciência de medição e suas aplicações, imprescindível para garantir a exactidão da medição dos equipamentos. No caso dos táxis, afere a fiabilidade do taxímetro, que é o instrumento que mede a distância percorrida e calcula o valor do transporte, a pagar pelo passageiro.