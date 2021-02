Canárias ‘namora’ empresas do CINM

Praça espanhola tem enviado mensagens com promessas de estabilidade e um regime fiscal mais atractivo, aproveitando a situação instável do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

No ‘desporto-rei’ um auto-golo garantiu vitória alvinegra.

Nacional assegura quarto jogo sem perder, com importante triunfo no Bessa diante do Boavista (0-1) em jogo que marcou o arranque da segunda volta da I Liga.

Referência ainda na edição de hoje, para o Governo Regional que tem conta com com saldo favorável nos litígios com autarquias. As Câmaras têm milhões a receber, mas devem muito mais ao Executivo regional. Calote pode chegar aos 38 milhões.

Nas páginas dedicadas ao coronavírus de salientar os doentes covid que terão equipa de apoio.

Grupo da Segurança Social vai trabalhar em toda a ilha, acudindo aos que não podem sair de casa, nem têm ajuda familiar.

Quanto aos ‘números’ de ontem morreram mais três pessoas internadas, num dia com mais casos recuperados do que novas infecções.

De destacar ainda que a Região irá integrar dentistas nas carreiras públicas.

