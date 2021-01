Escolas da Madeira já estão a avisar 3.ºCiclo e Secundário sobre prolongamento das aulas à distância

"O mais provável é o sistema [de Ensino] tal como está se mantenha até as férias do Carnaval". A hipótese foi admitida na passada segunda-feira pelo presidente do Governo Regional e agora é uma realidade.

3.º Ciclo e Secundário deverá manter-se à distância até ao Carnaval "O mais provável é o sistema [de Ensino] tal como está se mantenha até as férias do Carnaval" admitiu hoje o presidente do Governo Regional.

Esta quarta-feira, já há escolas a comunicar à comunidade educativa que a suspensão das aulas presenciais, apenas para o 3.º Ciclo e o Secundário, é para continuar até 12 de Fevereiro.

É o caso da EB23 Brazão de Castro.

As atividades presenciais para o 3º ciclo e EFA,s continuam suspensas até ao dia 12 de fevereiro, devendo cumprir-se, o horário escolar para estes níveis, através do ensino à distância. Os alunos do 2º ciclo e dos cursos CEF continuarão com ensino presencial, mantendo o seu horário. Peço a todos os DT, Coordenadores CEF e Mediadores EFA que divulguem estas informações junto dos encarregados de educação e ou alunos / formandos. EB23 Brazão de Castro

Albuquerque tinha avisado que o regresso às aulas presenciais "depende muito da evolução do número de infecções na Madeira".

A decisão dependerá da “avaliação da repercussão das medidas que tomamos na contenção dos surtos e das infecções e em função daquilo que for a constatação e número de infecções, vamos depois tomar decisões” mas admitiu que “o mais provável é que o sistema se mantenha tal como está até às férias do Carnaval”, disse.

Na terça-feira, a Madeira registou um novo máximo de 160 casos de covid-19.