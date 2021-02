Semana começa com céu pouco nublado

De acordo com o IPMA, a Madeira terá esta segunda-feira, 1 de Fevereiro, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde.

Quanto ao vento, este será fraco (inferior a 15km/h).

No que se refere ao estado do Mar, para o primeiro dia do mês de Fevereiro, e começando pela costas norte, as ondas serão de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando temporariamente para 3,5 a 4 metros.

Já na costa sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros.

A temperatura da água do mar irá cifrar-se entre os 18/19ºC.