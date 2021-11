Comissão Regional do PS-Madeira reúne-se a 22 de Novembro

A presidente da Comissão Regional do Partido Socialista decidiu convocar a próxima reunião do órgão máximo entre congressos para o dia 22 de Novembro, pelas 18h30, no Casino Park Hotel (sala Funchal).

A nova data surge depois do adiamento da reunião que estava já agendada, em consequência da clarificação, pelo Presidente da República, da data para as eleições legislativas.

Da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Regional constam a marcação da data e local do XX Congresso Regional do PS, a apresentação, debate e votação do regulamento para a eleição do presidente e dos delegados ao Congresso Regional, bem como da presidente e da Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira.

Durante o encontro, os comissários regionais irão ainda debater e votar o Regimento da XX reunião magna dos socialistas madeirenses e elegerão a respectiva Comissão Organizadora. A análise da situação política actual encerrará a ordem de trabalhos da reunião da comissão regional.

A remarcação da Comissão Regional obedece ao prazo regimental de 15 dias de antecedência.