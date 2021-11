Primeira sessão do projecto 'À Descoberta da Música’ contou com mais de três dezenas de crianças

A primeira sessão da oficina didáctica 'À Descoberta da Música’ aconteceu na passada sexta-feira, 29 de Outubro, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias e contou com a participação de mais de três dezenas de crianças.

O projecto criado e pensado para o público Infanto-juvenil pretende, nas suas animações e no contacto com as escolas, dar às crianças a oportunidade de terem um primeiro contacto com os instrumentos de orquestra, desde o violino, contrabaixo, trompete, trombone, clarinete, entre outros.

O objectivo principal desta actividade do Conservatório – Escola de Artes da Madeira passa pela divulgação dos instrumentos e por transformar uma hora da vida destas crianças numa "experiência realmente compensadora e inteira de forma a semear a vontade dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico de querer estudar e fazer mais após apresentação dos professores".

A parceria entre o Conservatório e o Teatro Municipal Baltazar Dias é longa e procura através dos diversos projectos incentivar o gosto pela música e iniciar os primeiros passos dos mais pequenos no mundo proposto de sons e ritmos.

‘À Descoberta da Música’ procura com cada edição o reconhecimento da sociedade a nível escolar e não só, apostando na promoção de diversos eventos musicais na região da Madeira.

As inscrições para as próximas sessões, 26 de Novembro (segunda sessão), 28 de Janeiro (terceira sessão), 25 de Fevereiro (quarta sessão) e 29 de Abril (quinta sessão), poderão ser feitas pelos próprios estabelecimentos de ensino. Através do endereço electrónico: [email protected]