Saiba o que hoje é notícia

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) vai partir hoje da 'pole position' para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, 17.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, para a qual Miguel Oliveira (KTM) vai arrancar do 17.º lugar.

A primeira linha da grelha de partida vai ser completada pelo australiano Jack Miller (Ducati) e pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão do mundo em 2020, segundo e terceiro classificados, respetivamente, ambos à frente de Quartararo, que vai partir do sétimo lugar da grelha.

Nas outras duas corridas, o australiano Remy Gardner (Kalex) pode sagrar-se campeão de Moto2, caso vença a corrida marcada para as 14:30 e o espanhol Raúl Fernandez (Kalex) fique abaixo do segundo lugar, enquanto, em Moto3, o espanhol Pedro Acosta (KTM) torna-se no primeiro estreante a sagrar-se campeão da classe mais baixa desde o italiano Loris Capirossi em 1990, se vencer a prova agendada para as 11:20.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O encontro Benfica-Sporting de Braga, que vai encerrar hoje a 11.ª jornada da I Liga de futebol, é a partida cartaz desta ronda, num dia em que os líderes da prova, FC Porto e Sporting, também jogam.

Os 'encarnados', que lideraram durante várias jornadas o campeonato, tentam regressar às vitórias, depois de terem empatado (1-1) na última ronda em casa do Estoril, enquanto os 'arsenalistas', em subida de forma, vão tentar recuperar o quarto lugar, perdido momentaneamente para os estorilistas no sábado.

Também em ação estarão FC Porto e Sporting, igualmente com tarefas complicadas, até por atuarem como visitantes.

Os 'dragões', líderes com 26 pontos, jogam nos Açores, frente a um Santa clara que esta época já os derrotou, afastando-os da Taça da Liga, enquanto o Sporting, também com 26 pontos, se desloca a Paços de Ferreira, a um recinto tradicionalmente difícil para as equipas 'grandes'.

O Tondela-Marítimo é o outro jogo que completa hoje a 11.ª jornada.

A 15.ª edição do Portugal Masters em golfe vai ser decidida hoje, numa última volta em que os dois líderes, o belga Thomas Pieters e o francês Matthieu Pavon, são os principais favoritos à vitória no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Pieters e Pavon são os que se encontram em melhor posição para suceder ao sul-africano George Coetzee, que ergueu o troféu há um ano e está numa discreta 50.ª posição, detendo ambos uma vantagem de quatro 'shots' sobre o terceiro classificado, o dinamarquês Lucas Bjerregaard, campeão no Algarve em 2017.

Mais atrás estão os três portugueses que passaram o 'cut', sendo Ricardo Santos, membro efetivo do European Tour, o mais bem colocado, ao partilhar o 34.º lugar com o escocês Stephen Gallacher, ambos um agregado de 210.

Já Vítor Lopes e Tomás Gouveia estão empatados, no 57.º posto da classificação, com um agregado de 216 pancadas.

INTERNACIONAL

A Nicarágua realiza hoje eleições gerais, que devem dar ao Presidente Daniel Ortega, 75 anos, o seu quarto mandato consecutivo, após 14 anos no poder.

Além de Ortega, os cinco candidatos que disputarão o cargo são considerados "cúmplices do poder". Os sete potenciais adversários mais ameaçadores foram detidos.

Uma grande parte da comunidade internacional nega qualquer legitimidade ao escrutínio. Para o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a votação "perdeu toda a credibilidade", enquanto o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou-a uma "farsa".

Nos últimos meses a perseguição aos opositores foi contínua e desde junho foram detidas 39 pessoas, entre personalidades políticas, empresários, camponeses, estudantes e jornalistas.

Segundo uma sondagem da Cid-Gallup, se pudessem escolher, 65% dos 4,3 milhões de eleitores votariam num candidato da oposição e só 19% no Presidente cessante.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Os sudaneses voltam hoje a sair à rua para contestar o golpe militar de 25 de outubro, que interrompeu o processo de transição governativa no Sudão.

O Conselho para os Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou na sexta-feira uma resolução que condena o golpe militar, exigindo a libertação do primeiro-ministro, Abdalla Hamdok, e de outras pessoas detidas arbitrariamente.

A resolução, aprovada sem votação, mas da qual Rússia, China e Venezuela se retiraram, condena "com a maior veemência possível" o golpe de Estado, a suspensão das instituições de transição e a imposição de medidas contrárias à Declaração Constitucional de 2019 e aos acordos de paz de Juba.

O golpe, segundo a Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, envolveu uma série de violações dos direitos humanos, tais como o disparo de munições reais contra manifestantes - que mataram 13 pessoas e fizeram mais de 300 feridos -, mas também o corte da Internet no país, o que mantém a população desinformada.

O líder militar sudanês, general Abdel-Fattah al-Burhan, ordenou na quarta-feira a libertação de quatro ministros, mas outros permanecem detidos.

O antigo chefe do Governo encontra-se atualmente sob o regime de prisão domiciliária após ter permanecido 36 horas detido pelos militares.

Al-Burhan dissolveu em 25 de outubro os órgãos do governo de transição democrática, criados depois do derrube do ditador Omar al-Bashir em abril de 2019, e declarou o estado de emergência em todo o país.

PAÍS

A circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, vai estar totalmente cortada nos dois sentidos na madrugada de hoje devido a trabalhos de conservação.

O corte de tráfego vai ocorrer entre as 00:00 e as 07:00 e, em alternativa, os automobilistas deverão usar a Ponte Vasco da Gama, sugere a Infraestruturas de Portugal.

No entanto, os veículos de emergência poderão passar no tabuleiro e a circulação de comboios não será afetada pela intervenção.

A Ponte 25 de Abril foi inaugurada em 06 de agosto de 1966 e tem 2.277 metros de comprimento, fazendo a ligação das margens norte (Lisboa) e sul (Almada, distrito de Setúbal) do Tejo.

SOCIEDADE

A jornada de Ação para a Justiça Climática prossegue hoje em Lisboa, um dia depois de manifestações em várias cidades do mundo, incluindo em Glasgow, onde decorre a conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP26), num protesto global que exige mais ambição para salvar o planeta.

A ação em Lisboa também estava prevista para sábado, mas foi adiada para hoje para não coincidir com outro protesto, relacionado com a morte de um recluso no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

A manifestação, que começa às 15:00 no Martim Moniz, em Lisboa, é convocada pela plataforma Salvar o Clima, que reúne várias organizações portuguesas, incluindo ONG ambientais, a Greve Climática Estudantil, a UMAR e SOS Racismo e também os partidos PAN e Bloco de Esquerda, e reivindica cortes drásticos nas emissões de gases com efeito de estufa e justiça climática global.

As líderes do PAN, Inês Sousa Real, e do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciaram a sua participação no protesto.