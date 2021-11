Saiba o que hoje é notícia

O Conselho Nacional do PSD reúne-se em Aveiro e, além da análise da crise política e do pedido de antecipação do Congresso, poderá discutir a sugestão do presidente Rui Rio para "comprimir" todo o calendário eleitoral interno, incluindo diretas.

A reunião foi pedida, de modo extraordinário, através de um requerimento de mais de 60 conselheiros nacionais e dirigentes distritais que pediam a antecipação do Congresso para 14, 15 e 16 de dezembro, em vez da data inicialmente marcada, entre 17 e 19 de janeiro, devido à previsível marcação de legislativas antecipadas.

O requerimento entregue na sede nacional em 28 de outubro (um dia depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado), mantinha as eleições diretas para a escolha do presidente do PSD em 04 de dezembro, e pedia um Conselho Nacional extraordinário em cinco dias, com um ponto único na ordem de trabalhos: alteração ao Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 39.º Congresso Nacional, e respetivo cronograma, que tinham sido aprovados na reunião anterior, em 14 de outubro.

O presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, deu conta da resposta no domingo, dia 31, na qual disse ter também recebido, em 29 de outubro, um outro requerimento da direção do PSD que pedia que se incluísse na agenda da reunião a "análise da situação política decorrente da reprovação do Orçamento do Estado para 2022 e da previsível dissolução da Assembleia da República".

Mota Pinto convocou o Conselho Nacional para 06 de novembro, no Centro de Congressos de Aveiro, e incluiu os dois pontos na ordem de trabalhos.

O presidente do PSD e recandidato, Rui Rio, foi reiterando - em público e numa carta aos militantes - o apelo a uma ponderação das desvantagens para o partido realizar "ao mesmo tempo" as eleições internas com a preparação para as legislativas.

Rio assegurou que não voltará a propor um pedido de suspensão formal do calendário interno para depois das legislativas - que foi rejeitado no Conselho Nacional de 14 de outubro com 71 votos conta, 40 a favor e 4 abstenções -, embora admita que qualquer conselheiro com direito a voto o possa fazer e que o facto de a crise política se ter tornado real pudesse influenciar uma eventual votação.

Fonte da direção recordou que, segundo o regulamento do Conselho Nacional, qualquer decisão poderá ser sujeita a voto secreto (no último foi de braço no ar que se rejeitou suspender o calendário), caso tal seja pedido "por um quinto dos membros do Conselho Nacional presentes".

No entanto, na quinta-feira à noite, em entrevista à TVI e já depois de o Presidente da República ter anunciado a marcação de legislativas antecipadas para 30 de janeiro, Rui Rio introduziu uma nova possibilidade: antecipar todo o calendário - diretas e congresso - para dar "menos tempo" de vantagem ao PS para fazer a campanha "livremente", enquanto o PSD discute internamente a sua liderança.

CULTURA

Mais de 50 filmes vão estar em competição na secção principal do festival de cinema português Caminhos, em Coimbra, entre hoje e 20 de novembro.

No festival, competem, entre outros, "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, "Alcindo", de Miguel Dores, "Chelas Nha Kau", de Bataclan 1950 e Bagabaga Studios, "O Lobo Solitário", de Filipe Melo, "Paraíso", de Sérgio Tréfaut, ou "Visões do Império", de Joana Pontes.

Com grande parte da programação dividida entre o Teatro Académico de Gil Vicente e a Casa do Cinema de Coimbra, o festival dedica também uma secção competitiva ao que se faz em contexto académico ou de formação, na Seleção de Ensaios, premiando obras portuguesas mas também internacionais.

Este ano, o festival cria também uma mostra do cinema feito nos países de língua oficial portuguesa, entre domingo e sexta-feira, na Casa do Cinema de Coimbra, para dar maior visibilidade à produção cinematográfica lusófona.

A 5.ª edição do Encontro de Ilustração "Braga em Risco" vai decorrer de hoje a 21 de novembro, com um total de 84 oficinas, sobretudo nas escolas do concelho, e 18 exposições em vários locais da cidade.

Com "quartel-general" no Edifício do Castelo, o encontro terá, ainda, na Casa dos Crivos e na Galeria do Paço os outros espaços principais.

Do programa, constam oito peças de teatro, 11 lançamentos de livros e oito horas do conto, com visitas guiadas ao Castelo. Nesta edição, os artistas em destaque são António Jorge Gonçalves, David Pintor, Mafalda Milhões, Marta Madureira, Teresa Cortez e Sebastião Peixoto.

DESPORTO

A grelha de partida para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP vai ficar hoje definida, na qualificação para a 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, após duas sessões de treino, na qual vai participar o português Miguel Oliveira (KTM).

O corredor português vai partir para os terceiros ensaios com o 19.º melhor tempo obtido na sexta-feira, quando rodou em 1.40,935 minutos, a 1,545 segundos do francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo e mais rápido nos primeiros treinos.

As sessões de treinos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, estão marcadas para as 09:55 e para as 13:30, promovendo os 10 mais rápidos para a segunda fase de qualificação (Q2), prevista para as 14:35.

Antes, às 14:10, os restantes pilotos vão disputar a primeira fase de qualificação (Q1), procurando um dos dois primeiros lugares, que os promovem à Q2.

A qualificação para a corrida de Moto2, cujo título ainda está em disputa, entre o australiano Remy Gardner (Kalex) e o espanhol Raúl Fernandez (Kalex), está marcada para as 15:35, após a definição da grelha de partida para Moto3, às 13:00, igualmente com o duelo entre o italiano Dennis Foggia (Honda) e o espanhol Pedro Acosta (KTM) pelo cetro da terceira categoria.

O Estoril Praia procura hoje isolar-se provisoriamente no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Vizela, na 11.ª jornada, com Vitória de Guimarães e Portimonense a poderem aproximar-se dos 'canarinhos'.

Depois de terem empatado com o Benfica (1-1), na ronda anterior, o Estoril Praia, em igualdade pontual com o Sporting de Braga (19), visita outra das equipas que subiram à I Liga, o Vizela, 13.º classificado e que não vence há oito encontros.

Já depois do encontro de Vizela, marcado para as 15:30, o Portimonense, sexto classificado, a cinco pontos de bracarenses e do Estoril Praia, pode aproveitar um deslize dos 'canarinhos' para se aproximar, caso vença o Belenenses SAD, 15.º classificado.

Um ponto atrás dos algarvios, o Vitória de Guimarães, sétimo posicionado, com 13, também procura subir na tabela, na receção ao 'vizinho' Moreirense, 16.º.

O italiano Nino Bertasio vai defender hoje a liderança do Portugal Masters, torneio do European Tour que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com a participação de Ricardo Santos, Vítor Lopes e Tomás Gouveia.

O golfista transalpino, de 33 anos, assumiu o comando da 15.ª edição da prova portuguesa, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, ao final dos primeiros 18 buracos e, concluída a segunda volta, conseguiu manter a liderança com um agregado de 130 pancadas (61+69), duas de vantagem sobre o quarteto que partilha o segundo lugar.

Além dos principais favoritos, o penúltimo torneio da temporada do European Tour vai contar com a presença dos profissionais portugueses Ricardo Santos, Vítor Lopes e Tomás Gouveia, que vão disputar os derradeiros 36 buracos.

LUSOFONIA

O ministro da Defesa Nacional português, João Gomes Cravinho, termina hoje a sua visita de dois dias a Cabo Verde, reunindo-se com o primeiro-ministro cabo-verdiano e assistindo às cerimónias do Dia da Defesa Nacional do arquipélago.

João Gomes Cravinho começa por encontrar-se com o chefe do Governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na Cidade da Praia pelas 09:30 locais (10:30 em Lisboa), assistindo, meia hora depois, ao desfile militar em comemoração do Dia da Defesa Nacional.

Pelas 11:00 locais (12:00 em Lisboa), o ministro da Defesa Nacional portuguesa visitará, juntamente com a homónima cabo-verdiana, Janine Lélis, o Navio da República Portuguesa "D. Carlos I", que se encontra empenhado em missão de cooperação no âmbito da iniciativa Mar Aberto.

Os dois ministros da Defesa Nacional assinaram na sexta-feira um programa-quadro de cooperação bilateral no domínio da Defesa para o período entre 2021 e 2026.

Na assinatura do novo programa, João Gomes Cravinho revelou que Portugal pretende elevar a cooperação com Cabo Verde da habitual formação e treino das Forças Armadas ao trabalho conjunto, nomeadamente em missões internacionais de Paz.

POLÍTICA

As eleições diretas para a presidência do Chega decorrem hoje, com o atual líder, André Ventura, a pedir que se afastem "de vez apelos de moderação", e o seu adversário, Carlos Natal, a procurar mostrar o "descontentamento" no partido.

Naquela que será a primeira vez em que André Ventura irá ter um concorrente nas eleições para a presidência do Chega, as urnas estarão abertas entre as 10:00 e as 18:00 (entre as 09:00 e as 17:00 nos Açores), podendo os militantes votar nas sedes das distritais ou das regiões autónomas.

André Ventura apresenta-se às eleições com uma moção intitulada "Governar Portugal sem ceder ao sistema", onde apela a que o partido afaste "de vez apelos de moderação ou de menor intensidade de ação" e considera que o Chega "não deve abdicar da participação ministerial num Governo eventualmente liderado pelo PSD".

SOCIEDADE

A 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas dedica hoje pelo segundo dia consecutivo a atenção aos reflexos na natureza, concentrando-se hoje no uso dos solos e florestas.

De um lado, os negociadores nas salas de reuniões da cimeira do clima das Nações Unidas (COP26), do outro os manifestantes na rua, onde são esperadas hoje dezenas de milhares de pessoas em Glasgow e noutras cidades do mundo.

A coligação de ativistas COP26 Coalition promove o que chama Dia Global de Ação para a Justiça Climática, para o qual se esperam dezenas de milhares de pessoas só na cidade anfitriã da cimeira, com estradas fechadas e a expectativa de uma possível ação de ativistas no aeroporto da cidade ou nas suas imediações.

Na manifestação de Glasgow estará a ativista sueca Greta Thunberg, promotora das greves climáticas estudantis, num protesto com eco em cidades por todo o mundo, incluindo no Porto hoje e em Lisboa no domingo.

A proteção e recuperação das florestas e dos ecossistemas domina a sessão matinal promovida pela presidência da COP26, em que vão ser debatidos os esforços em curso para combater a desflorestação e a perda da capacidade de absorção de dióxido de carbono pelo coberto vegetal global.

Agricultores, governantes e outros decisores discutem à hora de almoço como "acelerar uma transição rural justa para uma agricultura sustentável".

Ainda dentro do Scottish Events Campus, a tarde dá espaço a governos, cientistas e povos indígenas para debater como aumentar a ambição climática e manter alcançável o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus acima da temperatura média da era pré-industrial.