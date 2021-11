Boa noite!

Os jornais nacionais desta segunda-feira deviam chegar à Região às 9h55 de hoje. Deviam mas não chegaram. Tudo porque a TAP, alegando falta de pessoal efectivo, resolveu não carregar a imprensa escrita nacional no voo reservado para o efeito.

Só quando confrontada com a inacreditável privação, a companhia aérea resolveu o embaraço em que se colocou. Assim, em vez de virem no primeiro voo do dia, os jornais só chegaram à Madeira ao final da tarde, lesando todos quantos não dispensam a informação no formato tradicional.

Mais uma vez, os madeirenses foram vítimas da prepotência nacional, com a cumplicidade daqueles que se agacham a Lisboa e nada fazem para que este tipo de abusos cessem.

A estes desvarios pagos pelos contribuintes juntam-se o menor número de frequências entre Lisboa e a Madeira, as lamentáveis situações de ‘overbooking’ que até crianças têm deixado em terra e os preços escandalosos para viagens de hora e meia.

Ou a TAP emenda a mão em larga escala e pede desculpa o quanto antes ou então importa accionar já os mecanismos que reponham normalidade, justiça e bom senso.

Não podemos permitir novos atentados ao direito à informação e à cidadania plena., a exemplo do que aconteceu, no ano passado, quando os repentistas locais não asseguram o transporte de jornais e revistas ao limitarem as ligações aéreas e quando quiseram proibir, sem justificação, nem sucesso, a venda de jornais em tabacarias e quiosques. Como se lembram, reclamamos e foram obrigados a um recuo inédito. Por isso, voltamos à carga, sempre que for preciso.