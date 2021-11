Pedro Fino reúne-se com serviços de fiscalização e coordenação da obra do Hospital Central da Madeira

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, reuniu-se esta terça-feira, 2 de Novembro, com a equipa que está a prestar serviços de fiscalização e coordenação da obra do Hospital Central da Madeira, o agrupamento TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A./Consulgal, Consultores de Engenharia e Gestão, S.A./NRV-Consultores de Engenharia S.A..

A contratação dos serviços de fiscalização e coordenação da obra de construção do Hospital Central da Madeira, que foi adjudicada a este agrupamento por 4.725.071,55 euros e um período de tempo de 175 meses, incluem a Direção de Fiscalização e da Coordenação de Segurança da obra e serão subdivididos em três fases: Preparação da obra; Monitorização e controlo da obra e Gestão da garantia da obra. A equipa já se encontra no terreno desde Setembro último.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas destaca que "tendo em conta a dimensão e a complexidade técnica da obra de construção do Hospital Central da Madeira, que a tornam singular no panorama regional, e até mesmo nacional, é imperativo que a sua execução seja acompanhada por empresas de especial capacidade técnica e financeira, com experiência já adquirida em empreendimentos de grande complexidade de concepção e com experiência em obras hospitalares, incluindo as valências de cirurgia geral/bloco operatório com unidade de cuidados pós-anestésicos, consultas externas, esterilização, farmácia, hospital de dia, imagiologia, internamento de ginecologia/obstetrícia, internamento geral, internamento pediátrico, laboratórios, medicina física e reabilitação, medicina nuclear, psiquiatria, unidade de cuidados intensivos geral, unidade de cuidados intensivos neonatais, unidade de cuidados intensivos pediátricos e urgências".

Por estes motivos e para acompanhar o andamento da 1.ª fase de Escavações e Contenção Periférica, Pedro Fino fez questão de deslocar-se ao local da obra para cumprimentar estes trabalhadores.

“Acredito que, todos juntos, vamos fazer um grande trabalho, nesta que é a obra do século”, salientou o governante, apontando que conta com “o empenho, lealdade e profissionalismo de todos”.