Ordem dos Médicos Dentistas atribui medalha de ouro a Albuquerque

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) distinguiu o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, com a medalha de ouro, em reconhecimento pelo seu contributo no desenvolvimento da medicina dentária e na melhoria das condições para a saúde oral na Região.

A medalha foi entregue ao secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, durante a cerimónia de abertura do 30.º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, no Altice Forum Braga.

Na ocasião, o secretário regional sublinhou a estreita colaboração da Saúde regional com a OMD e recordou que “a saúde oral na Madeira tem cerca de 30 anos. Foi em 1991 que contratámos o primeiro médico dentista para o Serviço Regional de Saúde, em 2011, tivemos a primeira escala de médicos dentistas no serviço de urgência no Hospital Nélio Mendonça, e ao longo dos anos fomos construindo todos os programas que são necessários para ter impacto na população, para diminuir os seus riscos e ter uma melhor saúde oral. O «Aumentar sorrisos para as grávidas», o programa «Madeira a sorrir» até aos 13 anos, o programa dos mais de 65 anos e depois, em 2017, o programa de intervenção precoce para o cancro oral”.

Além disso, Pedro Ramos destacou o facto de a Madeira ter criado, este ano de 2021, a primeira carreira pública em Portugal para os médicos dentistas, considerando que “ainda falta construir muito mais coisas. Vamos continuar a trabalhar com a OMD, temos ainda assuntos para resolver no âmbito da saúde oral. O futuro é contratar mais médicos dentistas, ainda temos três centros de saúde sem médicos dentistas, e temos ainda de, e já está em curso, alargar o programa para utentes até aos 18 anos e criar o programa para doentes com necessidades específicas, o que também já está em curso”, lembrou o governante.

Já o bastonário da OMD, Miguel Pavão, enalteceu o trabalho que a Madeira tem desenvolvido na área da saúde oral e sublinhou que “é um exemplo do que se pode conseguir quando as ordens e os governos trabalham em conjunto e cooperem. Prova disto é também o processo de criação da carreira do Médico Dentista na Região Autónoma da Madeira, durante o qual a OMD e o Governo Regional conseguiram estabelecer um marco para a medicina dentária nacional, com benefícios para o vínculo dos médicos dentistas no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e, sobretudo, para todos os utentes da região autónoma. A Madeira mostra-nos que é possível irmos mais longe na saúde oral, sedimentado um percurso que aposta na medicina dentária e que beneficia a saúde dos cidadãos”.

Miguel Pavão lamentou que a ministra da Saúde não tenha aceitado o convite para estar presente no 30.º Congresso da OMD e prometeu fazer chegar a Marta Temido “uma proposta para a criação de uma comissão de estratégia e planeamento para a saúde oral, que permita corrigir e recuperar as falhas e os atrasos de muitos anos”.