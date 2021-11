BMW Serie 1 Pack M : ideal para levar a família a passear

Este BMW Serie 1 118D Pack M, a gasóleo, é a mais recente novidade do Megamotor.

Apresenta-se como uma viatura familiar, com look desportivo, equipada com motor 2.0 de 143 cavalos de potência e caixa manual de 6 velocidades, com muito equipamento de fábrica e ainda com Pack M exterior e interior.

Adquira-a por 21 500 euros ou através de um financiamento desde 285, 11 euros por mês, sem entrada inicial*.

Para mais informações visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço ou contacte-nos através dos telefones: 291934107/913454545 e 913454540.

Megamotor

www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.