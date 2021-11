Após mais de cinco horas de muita conversa em torno das sete palestras realizadas, ‘caiu o pano’ na edição 2021 do ‘Madeira 7 Talks’. A investigadora e autora Luisa Paolinelli e o médico França Gomes foram os últimos protagonistas numa conversa, tal como todas as outras, mediadas por António Barroso Cruz.

A ex-deputada do PS não tem dúvidas que “as mulheres ainda continuam a ter um papel muito dificil na política”. Tanto que “é preciso quotas para que elas entrem nas listas”, lembrou. E tal diz que só acontece porque o mérito tem também que se lhe diga. “Quem é que dá o mérito a quem? Geralmente são os homens porque eles é que estão nos lugares principais”, concluiu.

Lembrou que suspendeu o mandato de deputada “por causa da carreira universitária”, mas admitiu que aprenseu “imenso” na Assembleia Legislativa da Madeira”. Em particular “a falar dentro do tempo”.

Com 39 anos de serviço no Hospital do Funchal, o médico ortopedista, França Gomes, testemunhou que nunca viu tanto movimento no serviço hopsitalar como agora. Tanto que recentemente, num só dia, atendeu 84 pacientes. Assumiu que “a base e a essencia da medicina” continua a ser o contacto directo entre o médico e o paciente e fez rasgados elogios à qualidade profissional dos colegas que trabalham no SESARAM. Fez mesmo questão de afirmar que no seu serviço, em ortopedia, a Madeira já realiza “cirurgia de topo mundial”.

Luísa Paolinelli é docente da Universidade da Madeira desde 1994, tendo realizado o doutoramento em Literatura Comparada e Literatura Portuguesa e Brasileira, sob a orientação do Professor Doutor Fernando Cristóvão. É co-autora, com Catarina Fonseca de ‘Entrada de Reis’ e autora de ‘O Romance Histórico e José de Alencar’. A juntar a estas obras, tem publicado capítulos de livros, ensaios e artigos na área das Literaturas Comparadas. Na área da tradução, ocupa-se principalmente da tradução para italiano, destacando-se ‘Herberto Hélder’, ‘La Macchina Lirica – Poesie, traduzione dal portoghese di Luísa Marinho Antunes’, ‘Venezia’, ‘Edizione del Leone’, e a tradução de Luís Carlos Patraquim, Vitorino Nemésio e Arménio Vieira para a revista ‘Kamen - Rivista di Filosofia e Poesia’. Faz parte da Comissão Científica e Redatorial da revista ‘Kamen - Rivista di Filosofia e Poesia’ e da revista ‘Confluências Culturais’, da Universidade de Univille. É também membro da Comissão Científica do ‘Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini’, em Itália, e Conselheira Correspondente da ‘Fondazione Nazionale Carlo Collodi’, também de Itália. Em Portugal, é membro do CLEPUL (Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias Universidade de Lisboa), co-coordenadora do Grupo de Investigação ‘Multiculturalismo e Lusofonia’ e coordenadora do ‘CLEPUL – Pólo Madeira’. Coordena, ainda, o Projecto Interdisciplinar ‘Estudos sobre o Humor’, que reúne a Universidade da Madeira, a Universidade Aristóteles de Salónica, a Universidade de Nottingham, a Fondazione Carlo Collodi e a Universidade de Joinville.

Licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Manuel França Gomes é um dos médicos mais conhecidos da Região Autónoma da Madeira, não só pela sua actuação profissional, mas também pela participação política, tendo sido candidato pelo JPP e eleito presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz, no mandato 2013/17. Com uma carreira solidificada nos sectores público e privado, França Gomes exerce medicina desde 1983, tendo, inclusivamente, sido presidente do Conselho Médico da Madeira durante seis anos. Presentemente, é director do Serviço de Ortopedia do Serviço Regional de Saúde, cargo já previamente ocupado e o qual desempenha em paralelo à função de Coordenador da Unidade de Ortopedia Infantil da Região.