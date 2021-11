Madeira terá um novo vinho e uma nova sidraria

Uma sidraria na Camacha, associada à Quinta da Moscadinha, do empresário Márcio Nóbrega, e um novo vinho de nome ‘Galatrixa’, produzido na Calheta, no Socalco Nature Hotel, do também empresário e chef Octávio Freitas, foram algumas das revelações da palestra entre os dois empreendedores madeirenses, a segunda do ‘Madeira 7 Talks’, que está a decorrer no Nini Design Centre.

Márcio Nóbrega revelou que tem em carteira “fazer fábrica de sidra” para recuperar a gtradição na Camacha. Foi com esse objectivo que replantou os pomares na Quinta da Moscadinha.

Márcio Nóbrega aproveitou a presença da anfitriã Nini Andrade Silva para ‘convidá-la’ a participar num novo projecto, proposta desde logo selada num ‘aperto de mão’.

Já o chef Octávio Freitas, confessou que onde agora está implantado o Socalco Nature Hotelk, na Calheta, “era para ser a minha casa”. Acontece que quando o sonho começou a tomar forma foi incialmente projectado para ali construir três casas, tendo também em vista o alojamento local. Como a proriedade tem um hectare, o projecto evoluiu para oito casas, depois para 12 e finalmente para 20, que é o projecto implementado.

O chef acabou por revelar que vai lançar, em Janeiro do próximo ano, um vinho produzido no Socaldo e de nome ‘Galatrixa’.

Embora este não fosse o projecto que queria fazer inicalmente, considera que “foi uma lloucura boa”.

Mário Nóbrega é um dos mais dinâmicos e criativos empresários do momento. Formou-se em Biologia, mas é na gestão das suas várias empresas que se tem distinguido e conquistado o respeito de todos os que o conhecem. Tendo a restauração como uma das principais âncoras profissionais, Márcio Nóbrega é a cara e o cérebro por detrás de vários estabelecimentos conhecidos por muitos madeirenses, entre os quais o ‘Cais da Ribeira’, ‘Hamburgueria do Mercado’, ‘Adega do Pomar’ e ‘Qasbah Music Lounge’. Mais recentemente, abraçou um projecto no ramo da hotelaria, localizado na Camacha, a centenária ‘Quinta da Moscadinha’.

Natural de Câmara de Lobos, Octávio Freitas sabia, desde os seus 11 anos, que queria ser cozinheiro. Os seus pais sempre tiveram muita influência naquilo que é hoje, e, de certa forma, foram eles que o contagiaram por terem uma ligação muito forte à gastronomia e aos produtos. Mais tarde, com 15 anos, ingressou na Escolha Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, dando assim início à sua aventura gastronómica pela Ilha, entre restaurantes e hotéis. Naquela altura, como hoje em dia, procura sair da ilha todos os anos numa incessante procura pela formação, pelas novas técnicas e pela ampliação de conhecimentos. A área da formação é uma das suas grandes paixões devido à sua necessidade de partilhar com os outros a ligação que tem à gastronomia. A juntar a isto, as suas hortas biológicas que cultiva pessoalmente em dois dos hotéis do grupo ‘Four Views’, onde é Chefe Executivo, são símbolo da sua forte ligação com os produtos. O trabalho peculiar desenvolvido com o mel de cana-de-açúcar madeirense mostra perfeitamente como Octávio Freitas é apaixonado pelo que vem da terra. A sua pesquisa sobre o mel de cana-de-açúcar resultou no livro ‘Receitas com Mel-de-Cana’, assinado por si. Mais recentemente, inaugurou o ‘Socalco Nature Hotel’, um empreendimento localizado na Calheta e por si idealizado, que conta com 20 quartos e uma capacidade máxima para 50 pessoas.