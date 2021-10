Rally Madeira Legend de novo na estrada

Já está na estrada a segunda etapa do Rally Madeira Legend. A caravana participante nesta organização do Club Sports da Madeira saiu do parque fechado em que pernoitou e rumou ao primeiro parque de assistência do dia.

A segunda secção prevê a disputa de duas classificativas, Serra d’Água, às 12:04 horas, e Boaventura, às 12:43 horas.

O Rally Madeira Legend 2021 é composto por sete provas especiais, espalhadas por toda a ilha da Madeira e uma prova espeCtáculo em circuito urbano, na baixa funchalense (Avenida Dr. Sá Carneiro).

Este certame reúne várias viaturas desportivas da classe 'Sport+' e ainda viaturas históricas e clássicas, que marcaram a história dos automóveis de competição e os tempos áureos dos Campeonatos do Mundo e da Europa de Ralis.