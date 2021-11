Mais de 1.000 profissionais de saúde já receberam a terceira dose

Foram já 1.033 os profissionais de saúde da Região a receber a dose de reforço da vacina da covid-19.

Segundo nota da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, até ao final do dia desta sexta-feira, 5 de Novembro, já haviam sido administradas na Madeira 9.640 vacinas de reforço contra a covid-19, a chamada terceira dose. Destas, mais de mil dizem respeito à vacinação de profissionais de saúde do Serviço de Saúde da RAM, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais, entre outros.

Para a população em geral, desde meados de Outubro que a administração da dose de reforço está a decorrer no modo de 'casa aberta', sem ser necessário agendar, nos vários centros de vacinação contra a covid-19 para todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e com mais de seis meses após administração da segunda dose.

A Secretaria de Saúde recorda que amanhã, dia 6 de Novembro estarão abertos os seguintes centros de vacinação:

Centro de Vacinação do Funchal – horário das 9 às 18 horas;

Centro de Vacinação de Câmara de Lobos – horário das 9 às 17 horas;

Centro de Vacinação de Santa Cruz – horário das 9 às 17 horas;

Centro de Vacinação de Machico – horário das 9 às 16 horas;

Centro de Vacinação da Ribeira Brava (local: Centro de Saúde da Ribeira Brava)– – horário das 9 às 16 horas;

A Secretaria da Saúde apela a todas as pessoas que ainda não foram vacinadas, residentes na RAM, que tentem privilegiar estes horários. A vacina contra a covid-19 pode ser administrada a todos os residentes a partir dos 12 anos (inclusive), em qualquer centro de vacinação na RAM.