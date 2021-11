Sócios do Nacional aprovam prémios Condor

Os sócios do Clube Desportivo Nacional aprovaram por unanimidade, em Assembleia Geral que decorreu esta tarde, a proposta da direcção para a atribuição dos prémios Condor a serem entregues no jantar comemorativo do 111º aniversário do clube, no dia 8 de dezembro.

Condor de Ouro com Palma: José Sílvio Moreira Fernandes, reitor da Universidade da Madeira e que "tem estado muito perto do clube, desempenhando papel fundamental no protocolo estabelecido entre o CD Nacional e a UMa e que terá ainda maior expressão com a entrada em funcionamento do novo pavilhão do clube que vai permitir avançar com o Centro de Alto Rendimento", explica o clube.

Condor de Ouro: Guilherme Silva, sócio e dirigente do CD Nacional durante largos anos, mais recentemente na Mesa da Assembleia Geral

Condor de Prata: profª Albertina Nascimento, uma das fundadoras da Força Alvi-negra e adepta de sempre do clube.