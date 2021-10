Funchal vê adiados três milhões com chumbo no Orçamento de Estado

A manchete do DIÁRIO deste domingo, 31 de Outubro, aponta a uma das consequências da recusa do Parlamento ao OE2022. Chumbo do Orçamento tira três milhões ao Funchal, escrevemos em letras garrafais.

Em acrescento, referimos que, além da capital madeirense, "Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico também levam cortes. Autarcas do Norte respiram de alívio". Mas também damos conta que o "deputado do PS Carlos Pereira diz que os 'almoços grátis' que o PSD de Albuquerque recusa saem muito caro aos madeirenses" Assuntos para ler nas páginas 2 e 3.

Também sobre orçamentos, mas o da Madeira, no 'Observatório' de hoje, para ler nas páginas 18 e 19, damos voz aos deputados. "Partidos defendem que Orçamento Regional para 2022 deve reduzir impostos e aproveitar a ‘bazuca’ ao máximo", chama a atenção.

Mas a foto principal desta edição não podia ser outra senão a do rally que sexta e sábado andou nas estradas, recordando velhas máquinas e pilotos com muita qualidade. Lendas para continuar é o título a mostrar o vencedor no seu carro. "Miguel Andrade, num Renault 5 GTTurbo, venceu a primeira edição do Rally Madeira Legend, uma prova que tem tudo para regressar no próximo ano. O público vibrou e com as máquinas de outros tempos". A ler e a reter-se nas páginas 16 e 17.

Em outras notícias que são destaque desta edição contamos como a FN hotelaria abraça novos projectos, explicando que "a empresa, que é líder de mercado nacional em soluções para hotelaria e restauração, revela como tem superado os desafios da pandemia". A ler nas páginas 6 e 7.

Também noticiamos que Mais camas, maior investimento e alargamento da REDE, reforçado com a explicação que o "Governo já aprovou a Estratégia Regional dos Cuidados Continuados até 2026". Para ler na página 5.

Por fim, em destaque também outra acção do Governo. Região paga a fornecedores em menos de 60 dias. A explicação é que "apesar do esforço com a mitigação da pandemia, o prazo médio voltou a baixar no terceiro trimestre. Governo paga, em média, 29 milhões de euros, por mês, a cerca de 500 fornecedores". Leitura imprescindível na página 8.

Isto e muito mais para ler nesta edição

Bom domingo e boa leitura.