Jorge Coutinho apresenta livro 'Faz um Restart à Tua Vida' na FNAC Madeira

Jorge Coutinho irá apresentar o seu mais recente livro, 'Faz um Restart à Tua Vida', na FNAC Madeira, na próximo dia 5 de Novembro (sexta-feira).

O autor - que perdeu a filha, Nonô para o cancro - quer usar o seu exemplo de superação para ajudar outros em situações semelhantes. Este livro assume-se, então, como "um guia, um manual, para uma mudança, transformação e felicidade", baseado num curso de desenvolvimento pessoal, em formato de desafio em 21 dias.

O lançamento acontece pelas 18h30 e tem entrada é livre.

Por ocasião da sua passagem pela Madeira, Jorge Coutinho tem também encontro marcado com o público, na FNAC, para uma sessão de autógrafos.

Sobre o autor

Jorge Coutinho nasceu em Lisboa e queria ser médico, mas o pai tinha outros planos para ele e, por esse motivo, frequentou a licenciatura em Gestão de Empresas e uma pós-graduação em Sales Management.

Alguns anos depois, chegando à conclusão de que não era feliz, deixa tudo para trás e inicia uma viagem de auto-descoberta. Em 2007, funda a be:coach®, empresa especializada em Coaching e Desenvolvimento Pessoal. Hoje, impacta e transforma a vida de milhares de pessoas nos cinco continentes através dos seus programas e palestras.

Pelo caminho, tornou-se o primeiro Coach e Trainer Oficial de Língua Portuguesa a integrar a equipa do «life and business strategist» número um no mundo, Tony Robbins.

O Jorge acredita que somos o resultado das nossas escolhas e que não são os acontecimentos, sobretudo os negativos, que nos definem, mas sim aquilo que decidimos fazer com eles. Recusa-se a ser considerado um "guru", define-se antes como um "eterno Aprendiz e Caminhante, um Peregrino da Vida, em busca de um sentido e de um propósito". Essa busca levou-o a criar o hashtag #belegendary, "ser lendário". Quando lhe perguntam "O que é ser lendário?", responde: "Simples, é ter a coragem de ser feliz!"

O Jorge publicou, em 2014, o livro Nonô, a Princesa Côderosa, dedicado à sua filha Leonor.

Além de formador, com um alcance de mais de 100 mil pessoas em cursos, formações, webinars, tem 120 mil seguidores no Instagram e 15 mil no YouTube.