Desporto Escolar é fundamental para o desenvolvimento dos jovens

O Desporto Escolar é uma actividade fundamental para o desenvolvimento das potencialidades dos jovens na escola. Esta é uma das constatações do II Encontro de Conversas do Desporto Escolar que reuniu ontem o Grupo Disciplinar de Educação Física da Escola Secundária Jaime Moniz, iniciativa que promoveu um painel denominado "Desporto Escolar: presente e futuro".

De acordo com uma nota de imprensa da referida escola, "a presidente do conselho executivo da ESJM, Ana Isabel Freitas, esteve presente no evento, dando as boas-vindas aos participantes e enaltecendo a exposição sobre o Desporto Escolar e a iniciativa do grupo de Educação Física".

É referido que "a exemplo do I Encontro, o desporto escolar esteve no centro do debate, com a presença dos estudantes da ESJM e dos alunos de Mestrado da UMa".

Quanto aos oradores convidados, foram Jorge Soares, professor da UMa e diretor do Curso e Licenciatura e Mestrado em Educação Física e Desporto, Manuela Vieira, coordenadora regional e responsável pelo Departamento dos Desportos Gímnicos e Cerimónias, e Elmano Santos, diretor de serviços do Desporto Escolar da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. O moderador do painel foi o jornalista Duarte Azevedo.

Estes encaram o Desporto Escolar como "uma atividade fundamental para o desenvolvimento das potencialidades dos jovens na escola", frisa a nota de imprensa. "A sua continuidade no sistema educativo justifica-se como uma prioridade, dado que as mais-valias desta prática são incontáveis e marcam as gerações". E acrescenta: "O presente foi marcado pelo contexto pandémico, o que afastou muitos participantes do desporto. O futuro é visto com esperança, mas com a urgente necessidade de promover atividades mais diversificadas, ligadas ao ambiente, ao espaço que rodeia as diferentes escolas e às atividades rítmicas e expressivas."