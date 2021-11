Saúde volta a fazer balanço da situação da covid-19 na Região amanhã

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil volta a realizar um ponto da situação epidemiológica da covid-19 na Madeira esta quarta-feira, 24 de Novembro, pelas 17 horas.

Recorde-se que no último balanço feito no domingo, o secretário da Saúde, Pedro Ramos, anunciou que seriam realizadas conferências de imprensa todas as semanas com o objectivo de fazer o ponto da situação da covid-19 na Região.