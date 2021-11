Saiba o que hoje é notícia

Dois empresários agrícolas paquistaneses acusados de favorecerem a entrada e permanência em Portugal de imigrantes para os colocar a trabalhar, de forma ilegal, em explorações agrícolas de Beja conhecem hoje a decisão do tribunal.

A leitura do acórdão do coletivo de juízes, marcada para as 14:00, no Tribunal Judicial de Beja, vai decorrer uma semana após o início do julgamento de Muhammad Ajmal, de 58 anos, e de Mohammad Khaqan, de 34 anos.

Os arguidos são acusados, cada um, de um crime de associação de auxílio à imigração ilegal, um de auxílio à imigração ilegal e um de angariação de mão-de-obra ilegal, sendo este na forma reiterada no caso de Ajmal.

Ajmal é acusado dos três crimes em coautoria material com outro empresário agrícola paquistanês, Mahmood Tahir, de 65 anos, que está em paradeiro desconhecido e, por isso, foi declarado contumaz, tendo o seu processo sido separado para ser julgado à parte.

As empresas Etapa Corajosa, de Ajmal, e Tahir Mahmood, de Tahir, também são arguidas e são, civil e criminalmente, responsáveis pelos crimes praticados pelos respetivos sócios únicos e gerentes.

Os arguidos são acusados pelo MP de terem agido com o intuito de favorecer a entrada e a permanência ilegal de estrangeiros em Portugal, introduzindo-os no mercado de trabalho, com o objetivo de obterem lucros indevidos.

A acusação apresenta os casos de cinco imigrantes ilegais - quatro paquistaneses e um indiano -, que foram supostamente vítimas das atividades criminosas dos três arguidos.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica visita o FC Barcelona sabendo que um empate o mantém na rota dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, mas o sonho acaba em caso de derrota em Camp Nou, onde os 'encarnados' nunca triunfaram.

Mesmo empatando na Catalunha, a equipa lisboeta ficará dependente do resultado do 'Barça' na derradeira ronda -- uma visita aos alemães e confortavelmente apurados no Grupo E do Bayern Munique, no mesmo dia (08 de dezembro) em que o Benfica vai receber os ucranianos do Dínamo Kiev.

Nesta quinta e penúltima ronda, os 'blaugrana' vão ter o antigo médio Xavi no principal lugar do banco de suplentes, depois de se ter estreado no sábado a orientar a equipa, com um triunfo pouco convincente, graças a uma grande penalidade, no dérbi catalão com o Espanyol (1-0).

O jogo entre Benfica e FC Barcelona está marcado para as 20:00 (horas em Lisboa) e vai ser arbitrado pelo russo Sergei Karasev.

INTERNACIONAL

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, visita hoje o Irão, a uma semana do reinício das negociações em Viena, Áustria, em 29 de novembro, com as grandes potências internacionais para tentar salvar o acordo nuclear firmado com o regime iraniano em 2015.

Esta deslocação de Grossi acontece depois de a AIEA ter revelado na semana passada que a reserva de urânio altamente enriquecido de Teerão tinha aumentado significativamente.

Firmado entre Teerão, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China) e a Alemanha, o acordo internacional visava limitar e ter uma maior vigilância sobre o programa nuclear iraniano (através de um controlo rigoroso por parte da ONU) em troca do levantamento das sanções internacionais.

O acordo foi posto em causa depois de os Estados Unidos (durante a administração do Presidente Donald Trump) terem decidido retirar-se dele unilateralmente, em maio de 2018, e as consultas com restantes países signatários estão interrompidas desde junho passado.

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE-UE) às eleições regionais e municipais de domingo na Venezuela, chefiada pela eurodeputada socialista portuguesa Isabel Santos, apresenta hoje os resultados preliminares do seu trabalho.

A MOE-EU, convidada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, prometeu apresentar um relatório rigoroso sobre as regionais e municipais no país, usando uma metodologia aplicada há 20 anos.

Em 2020, a UE declinou um convite para estar presente nas legislativas, por considerar que "não cumpriam as condições para um processo eleitoral transparente, inclusivo, livre e justo".

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo, do presidente Nicolas Maduro) ganhou 20 dos 23 estados do país, nas eleições regionais e municipais de domingo, segundo dados divulgados pelo CNE.

Os dados indicam que o PSUV obteve ainda 58,93% dos votos para a Câmara Municipal de Libertador, o maior município de Caracas, a capital do país.

Os dados, correspondentes ao primeiro boletim oficial, foram divulgados pelo presidente do CNE, Pedro Calzadilla, e revelaram ainda que a oposição venezuelana conseguiu apenas três estados: Cojedes, Zúlia e Nova Esparta.

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, defendeu que não há condições para eleições livres e justas no país.

SOCIEDADE

As dificuldades na gestão da água associadas às alterações climáticas e as mudanças de comportamentos que serão necessárias são o tema central do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e de Saneamento (ENEG) que começa hoje em Albufeira.

Organizado pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), o encontro tem prevista a apresentação de 218 comunicações, que tratarão temas como alterações climáticas, economia circular, transição digital e cibersegurança, inovação, abastecimento de água, águas residuais e pluviais, legislação e regulação do setor, valor da água enquanto serviço público essencial.

No ENEG 2021 serão também atribuídos vários prémios, um deles para melhor projeto de adaptação às alterações climáticas e outro para a melhor comunicação do valor da água.

O encontro terá a sessão de abertura presidida pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes e conta com a participação do presidente do Conselho Mundial da Água, Loic Fauchon, que, em entrevista à Lusa a propósito do ENEG, alertou para o excesso de agricultura intensiva na Península Ibérica.