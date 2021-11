Apenas 31,2% dos madeirenses utilizaram comércio electrónico

Menos de um em cada três madeirenses utiliza a internet para realizar compras online. Segundo dados do Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e da Comunicação, divulgado pelo INE esta segunda-feira, apenas 31,2% dos utilizadores com registo na Madeira realizaram comércio electrónico.

O indicador que calcula a proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram comércio electrónico nos 3 meses anteriores à entrevista, revela que é na Região Autónoma que menos uso se dá a esta ferramenta, figurando bem abaixo dos Açores (36,2%) e bem distante da Área Metropolitana de Lisboa (46,6%), com a média nacional a ficar-se pelos 40,4%.

Isto, numa região que tem das mais altas taxas de acesso à Internet (90,5%) e em banda larga (87,1%), no que toca à proporção de agregados familiares com ligação ao mundo virtual e ligação mais rápida em casa, somente atrás de Lisboa (93,2% e 90,1%, respectivamente) e dos Açores (90,5% e 88,2%). A média nacional situa-se abaixo da regional (87,3% na Internet e 84,1% na banda larga).

Também é de notar que na proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram internet nos 3 meses anteriores à entrevista, a Madeira figura entre os três primeiros, logo atrás de Lisboa e Algarve, com 89,8%, 84,6% e 84,1%, respectivamente, as únicas regiões acima da média nacional (82,3%).

Segundo a informação do INE, "em 2021, tal como no ano anterior, a população dos 16 aos 74 anos que utilizou a internet fê-lo principalmente para comunicar e aceder a informação: 91,4% daquelas pessoas trocaram mensagens instantâneas (via WhatsApp, Messenger, etc.), 87,6% enviaram ou receberam e mails, 86,7% pesquisaram informação sobre produtos ou serviços e 81,3% leram notícias".

Já a "proporção de pessoas que utilizaram a internet para telefonar ou fazer chamadas de vídeo foi a que mais aumentou, de 70,5% em 2020 para 79,7% em 2021", acrescenta. "Ouvir música continua a ser o principal motivo de entretenimento para a utilização da internet (69,0%)".