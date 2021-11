Era de prever e aconteceu. O Conselho Regional do PSD-Madeira, reunido, hoje, no Porto Moniz, aprovou a proposta apresentada pelo presidente Miguel Albuquerque de coligação com o CDS para concorrer às eleições para a Assembleia da República, marcadas para o dia 30 de Janeiro.

A proposta de coligação foi aprovada por unanimidade.

Foi confirmado que a ordem dos nomes dos dois partidos na lista vai seguir o método de Hondt, o que faz com que os quatro primeiros lugares sejam do PSD e o quinto do CDS.

O Conselho Regional, tal como o DIÁRIO antecipou na edição de hoje, marcou o Congresso Regional para os dias 5 e 6 de Março e as eleições, incluindo as directas para a liderança, a 11 de Fevereiro.

Albuquerque deixou um apelo à mobilização para os desafios eleitorais que se aproximam.