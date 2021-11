Consumo dos combustíveis dispara 14,5% em nove meses deste ano

Apesar do aumento consecutivo e consistente dos preços dos combustíveis desde o início do ano, nomeadamente os dois mais procurados pelos madeirenses - gasóleo rodoviário e gasolina 95 -, a verdade é que comparando os primeiros 9 meses de 2021 com igual período de 2020, muito por culpa do abrandamento do consumo à custa das medidas anti-covid, há uma aumento substancial de 14,5% da procura por combustíveis na Madeira.

Os dados foram divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, citando dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, dão conta que "nos primeiros nove meses de 2021, na RAM, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) atingiu os 104,1 milhões de litros, valor superior ao do mesmo período do ano precedente em 14,5%".

Aliás, neste período de janeiro a Setembro "foram introduzidos 75,6 milhões de litros de gasóleo, +14,7% do que no período homólogo" e no que "se refere às gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou um acréscimo homólogo de 16,1%, enquanto a de 98 octanas registou um crescimento de 7,9%". Nestes nove meses, "as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 21,4 e 7,1 milhões de litros", acrescenta.

A DREM salienta ainda que mesmo "reduzindo o âmbito da análise ao 3.º trimestre de 2021, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) rondou os 40,7 milhões, valor superior ao do período homólogo em 18,8%".

Ou seja, nesse trimestre, foram consumidos 39% dos combustíveis, que coincide com a maior retoma da economia regional, sobretudo o turismo, mas também apanha com o período no qual o preço dos combustíveis mais aumentou, atingindo tal valor que obrigou os governos a introduzir novas medidas para que o custo deste produto essencial à mobilidade não pesasse tanto na carteira dos consumidores.

"Neste trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 29,2 milhões de litros (+19,9% face ao mesmo trimestre de 2020). Nas gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou um aumento de 22,8%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto na gasolina de 98 octanas, o valor da introdução ao consumo foi inferior ao do período homólogo em 2,4%, contabilizando-se nos meses de Julho a Setembro de 2021 introduções no consumo de 8,9 e 2,6 milhões de litros, respectivamente", diz a DREM.

Também aqui se nota que os consumidores ter-se-ão virado para os combustíveis mais baratos e cujo preço é controlado administrativamente pelo Governo Regional, o que não é o caso da gasolina 98.

E por falar em preço, no 3.º trimestre de 2021, o valor "médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,420€, superior ao registado no período homólogo (1,127€) e no trimestre anterior (1,328€)". No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,645€, acima do verificado no período correspondente do ano precedente (1,360€) e do observado no 2.º trimestre de 2021 (1,562€)".

Ou seja, representam variações homólogas de 25,9% e 21%, respectivamente para o gasóleo rodoviário e a gasolina 95, e variações trimestrais de 6,9% e 5,3%.