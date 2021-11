Preço dos combustíveis volta a subir na Madeira

O preço dos combustíveis na Madeira continua a sua trajectória ascendente.

Após a ligeira quebra a que assistimos no final de Outubro, quer a gasolina super sem chumbo de 95 octanas, quer os gasóleo simples e ainda o colorido e marcado, voltam a registar um ligeiro aumento de preço.

Assim, os preços que irão vigorar desde as zero horas da próxima segunda-feira (dia 22 de Novembro) e até ao último minuto do próximo domingo (28 de Niovembro), são estes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,731 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,525 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,946 por litro

Na semana passada, eram estes:

- Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,726 por litro

- Gasóleo rodoviário................................. € 1,523 por litro

- Gasóleo colorido e marcado................... € 0,944 por litro