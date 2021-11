Grupo Teatral de S. Gonçalo apresenta monólogo a 9 de Dezembro

O Teatral - Grupo Teatral de S. Gonçalo apresenta, no próximo dia 9 de Dezembro, integrado nas comemorações do 32,° aniversário, o monólogo 'Confissões de um grande coração' em estreia mundial do autor Caesar Moura. A peça marca o regresso aos palcos do grupo cénico.

O monólogo será interpretado pela actriz Luana Teixeira.

O espectáculo estará em cena na Casa da Cultura de Câmara de Lobos nos dias 9, 10 e 11, às 21 horas, e no dia 12, às 18 horas.

Os bilhetes podem ser adquiridos no local nos dias das sessões ou então medidante reserva através do número 965139903.

Sinopse:

O que deveria ser só mais um dia na vida pacata de Rute transforma-se numa viagem ao seu passado quando, depara-se com uma festa para comemorar uma promoção do seu marido. O vestido da sua festa de há uns anos, vem à memória e ela vai usá-lo hoje à noite, mas, de repente, muitas perguntas vêm à mente. Será que a outra vai lá estar na festa também? Será que Rute ainda é a mulher que conquistou o seu marido? Será que Rute conseguia ser a mulher que tinha sonhado? Será que ainda sorri como quando a cama se partiu? Quem era aquela mulher que se olhava agora no espelho? Tudo para descobrir através das confissões de Rute.

Ficha técnica:

Encenação: Roberto Costa;

Assistente de encenação: Elizabeth Correia;

Adaptação: Márcio Sousa.