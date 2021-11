Grupo Teatral de São Gonçalo estreia 'Clarinha e o Quebra-Nozes' na quinta-feira

O bailado "Clarinha e o Quebra-Nozes" estreia na próxima quinta-feira dia 18 de Novembro no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, numa co-produção de Phoenix Artistic Events juntamente com o Grupo Teatral de S. Gonçalo.

A peça de bailado terá a participação especial da Ballerina's Academy e marca o regresso à actividade do Grupo Teatral de São Gonçalo, num espetáculo destinado para todas as famílias e que já antecipa o Natal.

Este espetáculo estará em cena nos dias 18 e 19 de Novembro às 21h00, e no dia 20 de Novembro às 16h00 e às 20h00.

Regressa depois a 25 e 26 de Novembro às 21h00, e no dia 27 de Novembro às 16h00 e às 20h00.

Na sinopse deste bailado, conta que "é noite de Natal na mansão dos Stahlbaum. A família reúne-se toda para celebrar esta época natalícia. Clarinha recebe uma prenda do seu padrinho Drosselmeier: um boneco Quebra-Nozes. Numa sequência de eventos, o Quebra-Nozes ganha vida, levando Clarinha a visitar a terra dos Doces onde esta encontra vários mundos encantados culminando no seu encontro com a fada do açúcar".

Refira-se que "este bailado centenário é uma tradição Natalícia para todas as idades onde é impossível ficar indiferente a esta história composta musicalmente por Piotr Ilitch Tchaikovsky". As reservas podem ser feitas através do número 914688790 ou pelo instagram: clarinha_e_o_quebranozes.

O elenco de "Clarinha e o Quebra-Nozes" é composto por Dalila Teixeira (Clarinha), Aldo Vieira (Quebra-Nozes), Francisco Côrte (Drossëlmeier), Paula Filipa (Anjo), Diogo Melim (Pai), Carolina Pimenta (Mãe), Bruno Rodrigues (Fritz), Beatriz Faria (Boneca de Trapos) e Olya Bovkun (Boneca Columbina), contando ainda com vários outros convidados, entre os quais se destacam as crianças da Ballerina's Academy.